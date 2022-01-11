Стресс вызывает опасное аутоиммунное заболевание

Команда исследователей обнаружила связь между стрессом и болезнью Крона. Они провели исследование с мышами, которые находились в состоянии стресса.

Что известно о болезни Крона

Болезнь Крона – аутоиммунное заболевание, при котором воспаление слизистой оболочки кишечника приводит к боли и проблемам с пищеварением. У людей без этого заболевания иммунная система поддерживает здоровье слизистой оболочки, должным образом выделяя слизь, которая отталкивает вредные микробы.

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Предыдущие исследования показали, что одним из основных факторов вспышки заболевания является дисбаланс бактерий в микробиоме кишечника. В этой новой работе исследователи обнаружили, что стресс может привести к такому дисбалансу.

Новое исследование

Ученые поддавали стрессу лабораторных мышей, а затем измеряли уровень различных типов бактерий в их кишечнике. Команда также измерила уровень гормона стресса.

Стресс вызывает болезнь Крона

Просматривая свои данные, исследователи обнаружили связь между повышением уровня гормона стресса и увеличением некоторых типов кишечных бактерий, в частности Enterobacteriaceae, к которым относится кишечная палочка. Исследователи предполагают, что стресс приводит к ослаблению иммунного ответа в кишечнике, что позволяет размножаться более агрессивным типам бактерий. И когда такие кишечные бактерии размножаются, они могут нанести вред слизистой кишечника, например, вызвать язвы и другие поражения.

Исследователи обнаружили, что когда они давали подопытным мышам препараты для подавления выработки гормонов стресса, иммунный ответ улучшился, количество вредных бактерий и симптомы болезни Крона уменьшилось.