Проблема изоляции в Индии не редкость
Дерево во дворе – единственное место, где студент мог изолироваться от семьи, живущей в однокомнатном доме. Ближайший центр первичной медико-санитарной помощи расположен на расстоянии 5 км, люди с хуторов должны проехать 30 км до больницы на случай критической медицинской помощи.
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Шива рассказал журналистам, что у него семья из четырех человек и он "не может позволить, чтобы кто-то пострадал из-за него".
Мать парня пояснила, что сначала хотела, чтобы сына госпитализировали в больницу, но свободных коек в медучреждениях не нашли.
Мы с мужем работаем с посуточной оплатой, кроме Шивы, у нас есть еще двое детей. Сын понимал: если мы заразимся, семья останется без денег. Работники здравоохранения сказали нам изолировать сына, но не спросили, есть ли такая возможность. Мы проехали 5 километров до фельдшерского пункта, но там не было коек. Где бы мы его оставили?,
– объяснила Анасуя, мать Шивы.
Семья Шивы живет в однокомнатном доме / Фото The Print
Люди напуганы и не могут позволить себе болеть
После того как о парне написали в СМИ, его перевели в изолятор недалеко от села. Оказалось, что недавно в ковидный изолятор переоборудовали хостел.
Из-за того, что в больницах нет мест, индийцы в сельской местности вынуждены идти на самоизоляцию в поле или в специально построенные временные хижины.
Местные жители рассказали, что большинство индейцев этого просто не разглашают, ведь это автоматически делает их "изгнанниками", даже после выздоровления, ведь люди напуганы и боятся инфицироваться.
Шива построил "ковид-палату" прямо на дереве / Фото The Print
Главное о COVID - 19 в Индии
по данным СНБО Украины
- По состоянию на 17 апреля ситуация в Индии несколько улучшилась, впервые за долгое время суточный прирост инфицированных около 300 тысяч инфицированных, до сих пор ежедневно фиксировали около 400 тысяч больных.
- Вспышку второй волны коронавируса в Индии уже называют самой страшной в мире.
- Жертвами коронавируса в Индии стали более 274 тысяч человек.
- В больницах не хватает мест, больным не хватает кислородных баллонов. В последние недели крематории и традиционные для Индии места самостоятельной кремации умерших перегружены. Сжигать умерших приходится просто на площадях, паркингах или в городских парках. На мусульманском кладбище города, тоже уже почти не осталось места для новых могил.