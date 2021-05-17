Проблема изоляции в Индии не редкость

Дерево во дворе – единственное место, где студент мог изолироваться от семьи, живущей в однокомнатном доме. Ближайший центр первичной медико-санитарной помощи расположен на расстоянии 5 км, люди с хуторов должны проехать 30 км до больницы на случай критической медицинской помощи.

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Шива рассказал журналистам, что у него семья из четырех человек и он "не может позволить, чтобы кто-то пострадал из-за него".

Мать парня пояснила, что сначала хотела, чтобы сына госпитализировали в больницу, но свободных коек в медучреждениях не нашли.

Мы с мужем работаем с посуточной оплатой, кроме Шивы, у нас есть еще двое детей. Сын понимал: если мы заразимся, семья останется без денег. Работники здравоохранения сказали нам изолировать сына, но не спросили, есть ли такая возможность. Мы проехали 5 километров до фельдшерского пункта, но там не было коек. Где бы мы его оставили?,

– объяснила Анасуя, мать Шивы.



Семья Шивы живет в однокомнатном доме / Фото The Print

Люди напуганы и не могут позволить себе болеть

После того как о парне написали в СМИ, его перевели в изолятор недалеко от села. Оказалось, что недавно в ковидный изолятор переоборудовали хостел.

Из-за того, что в больницах нет мест, индийцы в сельской местности вынуждены идти на самоизоляцию в поле или в специально построенные временные хижины.

Местные жители рассказали, что большинство индейцев этого просто не разглашают, ведь это автоматически делает их "изгнанниками", даже после выздоровления, ведь люди напуганы и боятся инфицироваться.



Шива построил "ковид-палату" прямо на дереве / Фото The Print

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