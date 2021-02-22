С 22 февраля Ивано-Франковская область оказалась в красной зоне. Из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в регионе организовали карантинные пункты. На них также будут работать студенты медицинского университета.

Председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук встретился со студентами Ивано-Франковского национального медицинского университета.

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Студенты сами захотели работать на блокпостах

Будущие врачи сами изъявили желание приобщиться к работе на 16 карантинных блокпостах. Они будут проводить температурный скрининг, а также осматривать водителей и пассажиров.

С обязанностями молодых людей ознакомили представители полиции и сотрудники департамента здравоохранения.

Наряду с действиями власти по увеличению койко-мест, по обеспечению медицинских учреждений кислородными точками и медикаментами, не менее важно поведение каждого человека. Ведь соблюдение карантина, просветительская работа, приобщение к инициативам направленным на борьбу с распространением коронавируса помогут сохранить жизнь,

– отметил Андрей Бойчук.

Решение о создании блокпостов приняли 19 февраля

Отметим, что решение о создании блокпостов приняла Ивано-Франковская областная комиссия по ТЭБ и ЧС на заседании 19 февраля.

Какие ограничения сейчас на Ивано-Франковщине

Запрещена работа торговых центров, спортзалов, кинотеатров и других развлекательных заведений, в частности – ночных клубов.

Запрещена работа предприятий общественного питания. В то же время – им можно работать на вынос.

Запрещено проведение культурных и религиозных мероприятий.

Запрещено обучение для учащихся 5-11 классов, уроки проходят дистанционно.

Какова ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области? По состоянию на 22 февраля в области обнаружили более 59 600 случаев коронавируса, из них 1110 – летальные. Удалось выздороветь более 47 300 больным.

Данные По состоянию на 22 февраля в области обнаружили более 59 600 случаев коронавируса, из них 1110 – летальные. Удалось выздороветь более 47 300 больным.Данные СНБО



Что предусматривает адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала