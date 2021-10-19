Создали умный шлем, который лечит деменцию

Особый головной убор, похожий на шлем, может помочь в лечении старческого слабоумия. Он указал на некоторые процессы в мозге, которые ранее были неизвестны ученым.

Исследователи из Университета Дарема в Великобритании разработали гаджет, с помощью которого можно влиять на функционал мозга. Он действует на этот орган, проникая через череп.

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Новый шлем, который лечит деменцию

Клинические исследования показали, что ношение этого шлема дважды в день по 6 минут укрепляет память, моторную функцию и процесс обработки мозгом навыков у здоровых взрослых людей. Правда, исследования проводились именно на тех, кто пока еще со старческим слабоумием не столкнулся.

Авторы исследования говорят, что если результаты экспериментов будут такие же и среди людей с деменцией, то у человечества появится удивительное устройство, которое можно назвать первым эффективным методом борьбы с этим неизлечимым недугом. Только в Украине деменцией болеют 63 тысячи человек. Каждый год появляются более 4,5 тысячи новых случаев.

Механизм действия нового шлема

Он использует процесс под названием фотобиомодуляция, при котором импульсы инфракрасного света направляются непосредственно в мозг. Применяется так называемая внутричерепная фотобиомодуляционная терапия.

Пока провели небольшое исследование. В основной группе принимали участие 14 здоровых британцев в возрасте от 45 и старше, а в контрольной группе 13 человек, которым надевали похожий по внешнему виду шлем-плацебо. Эксперименты показали, что устройство может помочь клеткам мозга снова восстанавливаться.

Исследования показали, что длина волн инфракрасного света помогает устранить повреждения нервных клеток у пациентов с деменцией. Это происходит из-за усиления митохондрии, которые дают клеткам энергию, стимулируют активизацию иммунных клеток, которые выводят токсические белки, связанные с деменцией.

Недавно в болезни Альцгеймера и COVID-19 был обнаружен общий генетический фактор риска. Ученые нашли ассоциированный с деменцией ген, который повышает восприимчивость к COVID-19 и повышает риски тяжелой формы инфекции.