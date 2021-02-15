Китайську вакцину Sinovac від COVID-19, яку мали поставити в Україну, створюють способом, який суттєво відрізняється від інших. Зокрема, препарат розробляють за класичною технологією.

Голова комісії з біобезпеки РНБО України Сергій Комісаренко в програмі "Між іншим" розповів, що вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneka створюють за сучасними технологіями. Зокрема, це допомагає розробляти ці препарати значно швидше, тому їхні клінічні випробування й закінчилися раніше.

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Комісаренко зазначив, що натомість китайську вакцину створюють за класичною технологією, яка є значно дорожчою. На його думку, через це вартість препарату й може бути більшою.

Як зауважив глава комісії з біобезпеки РНБО, наразі з коронавірусом відбуваються суттєвіші мутації, ніж ті, на які розраховували. Він припустив, що це може бути проблемою.

Вакцина, створена за класичною технологією, може не працювати з мутованим вірусом, але це треба перевірити,

– наголосив академік.

Чому вакцину досі не поставили в Україну

Комісаренко розповів, що вакцина Sinovac, поки проходить 3 фазу клінічних випробувань. Він припустив, що наразі ще очікують на її завершення та реєстрацію препарату. Академік заявив, що лише після цього Україна зможе отримати вакцину.

"Думаю, що її не поставили в Україні лише тому, що вона, можливо, ще не має дозволу на це", – зазначив глава комісії з біобезпеки РНБО.

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Комісаренко також розповів, що для проведення якісної вакцинації в Україні потрібно використовувати виключно ефективні препарати, які є у світі. Академік також додав, що це потрібно робити якомога швидше.

Вакцинація в Україні: що відомо

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив , що в Україні 15 лютого 2021 року почнеться вакцинація від COVID-19. Мовиться про препарат від AstraZeneca.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна буде використовувати вакцини 4 компаній : Pfizer, Sinovac, Novavax, AstraZeneca.

Насамперед вакцинуватимуть людей, які належать до групи ризику. Мовиться про медиків, які працюють з хворими на коронавірус, мешканців будинків похилого віку та військовослужбовців на передовій.

Максим Степанов заявив, що вакцинація затримується . Він повідомив, що перші вакцини проти COVID-19



5 етапів вакцинації проти COVID-19 / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу