Трагедия якобы произошла в городе Лимасол. Резонансную новость быстро распространили в соцсети. Факт о смерти 12-летнего мальчика якобы подтвердили источники в больнице.

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Минздрав Кипра выступил с заявлением

Из-за нешуточной озабоченности общества Министерство охраны Кипра сразу выступило с заявлением: ни один ребенок после прививки от COVID-19 не умирал. Более того, даже побочных эффектов после иммунизации, с которыми бы обращались в кипрские больницы, на этой неделе не было.

Правоохранители начали расследование

Медицинская ассоциация и Кипрское педиатрическое общество обратились в полицию с требованием начать расследование. 18 августа правоохранители приступили к розыску лиц, которые распространили фейк. На это им понадобилось 4 дня. 23 августа стало известно о 3 подозреваемых мужчинах и одной женщине.

Фигурантам дела грозит штраф или заключение

Материалы дела уже передали генпрокурору. За дезинформацию общества фигуранты дела могут попасть за решетку до 2 лет или им придется заплатить штраф – около 2 600 евро. В худшем случае – эти наказания объединят.

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В Украине женщину тоже привлекали к ответственности за фейк

Отметим, что похожий случай весной произошел и в Украине. В Коломые женщине грозила административная ответственность за то, что распространяла ложную информацию о вакцинации. Пользовательница соцсети на своей странице писала, что препарат для прививки не прошел все необходимые испытания.