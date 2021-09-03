AstraZeneca предоставит больше вакцин

Производитель вакцины согласился предоставить еще 60 миллионов доз к концу третьего квартала, 75 миллионов к концу 2021 года и последние 65 миллионов до марта 2022 года.

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На сегодняшний день компания AstraZeneca поставила 140 миллионов доз из обещанных 300 миллионов.

Страны ЕС будут получать регулярные графики доставки и получат "ограниченную скидку" за любые задержки поставок: 10% за один месяц,

25% за два месяца,

40% на три месяца и более.

Урегулирование положило конец судебному процессу, который должен был продолжиться в бельгийских судах в сентябре.

Вакцина AstraZeneca является самой популярной вакциной

Среди всех вакцин против коронавируса самым популярным является препарат от компании AstraZeneca. Она чаще всего позволяет путешествовать в разные страны без ПЦР-тестов, анализов на антиген или самоизоляции.

К слову, в странах Евросоюза доля вакцинированных против коронавируса среди взрослых достигла 70%.

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