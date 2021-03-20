В Сухопутных войсках ВСУ 20 марта начали первый этап вакцинации от COVID-19.

Предварительно военнослужащие заполнили письменное согласие и прошли обследование, чтобы определить, нет ли противопоказаний к вакцинации. После укола они все находились под наблюдением врачей, жалоб не было.

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Вакцинация в ОК "Север"

В Черниговском военном госпитале вакцинировали от коронавируса более 100 бойцов оперативного командования "Север".

На первом этапе прививки получили военнослужащие командования и подчиненных частей Черниговского гарнизона.

Второй этап вакцинации военных ОК "Север" проведут по отдельно определенному графику.

Прививка военных ОК "Восток"

Началась вакцинация и в оперативном командовании "Восток", в частности, в бригаде Холодный Яр. Первым прививку от COVID-19 получил командир Дмитрий Брыжинский.

Он отметил, что хочет своим примером показать подчиненным, что прививаться необходимо.

Вакцина существенно снижает вероятность заболевания. Кроме этого, даже если привитый человек все же заболеет, благодаря приобретенному иммунитету недуг будет протекать в легкой форме или вообще бессимптомно. Поэтому, вакцинация должна предупредить срывы выполнения боевых задач,

– заметил полковник.

Обратите внимание! Свою дозу вакцины от опасного недуга получают военные и в подчиненных частях и учреждениях командования в зоне ответственности и районе проведения ООС.

В Сухопутных войсках ВСУ начался первый этап вакцинации / Фото Минобороны