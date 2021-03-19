Сухость во рту возникает тогда, когда прерывается поток слюны в рот. Это может привести к неприятному запаху. Почему возникает сухость во рту после чистки зубов – читайте дальше.

Стоматолог Василий Щепаняк сообщил, что причиной сухости во рту после чистки зубов может быть один из самых агрессивных компонентов в составе зубных паст – искусственные вспениватели. ⠀⠀

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А больше всего Sodium Lauril Sulfat (SLS) и Sodium Laureth Sulfat (SLES). Это дешевые компоненты и их можно встретить у большинства производителей зубных паст в масс-маркете,

– отметил врач. ⠀

Стоматолог рекомендует при чрезмерной сухости и неприятных ощущениях при чистке такими пастами подобрать другие средства. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Более мягкие по действию аналоги вспенивателей Sodium Coco Sulfat (получают из кокосового масла) или Sodium Lauril Sarcostinate", – отметил Василий Щепаняк.

Также медик опубликовал рекомендации, как выбрать зубную щетку. По его словам, размер щетки должен быть таким, чтобы удобно было чистить одновременно 1-2 зуба, и чтобы человек мог "легко достичь ней всех уголков".

Щетки с равномерными щетинками вычищают зубы лучше. Оптимальными являются мягкие зубные щетки, если вы курите – выбирайте среднюю жесткость. Мануальные щетки не уступают в качестве очистки электрическим, если соблюдать правила и время ухода,

– добавил он.