В Сумах объявили о подозрении двум врачам, которые вовремя не госпитализировали 78-летнюю женщину. Медики подозревали у нее коронавирус, хоть тест на наличие болезни был отрицательным. В итоге женщина умерла.

В апреле 2020 года скорая более 3 часов возила по городу женщину с затрудненным дыханием, температурой и высоким уровнем сахара в крови.

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Женщине отказали в 3 больницах: хронология событий

В инфекционной больнице пациентку не стали принимать, потому что экспресс-тест на коронавирус был отрицательный.

В следующих двух больницах ей тоже отказали. Врачи переживали, что пациентку не полностью проверили и у нее все же есть коронавирус.

Женщину положили в медицинское учреждение только тогда, когда врач скорой помощи вызвал полицию. Но уже было поздно.

Следствие длилось 10 месяцев. Вскрытие и анализ показали, что женщина умерла от осложнений сахарного диабета.

Пресс-секретарь Сумской областной прокуратуры Наталья Науменко отметила, что если бы не промедление терапевта и анестезиолога областных больниц, то пациентка могла бы жить.

Эксперты убеждены, что жизнь женщины удалось бы спасти, если бы врачи областной больницы оказали квалифицированную медицинскую помощь. Поэтому двум врачам Сумской областной больницы прокуратура сообщила о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей,

– рассказала Наталья Науменко.