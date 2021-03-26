Команда из США применила технологию клеточного программирования для исправления поврежденных тканей у мышей, перенесших инсульт. В будущем этот метод будет давать возможность восстанавливать язык и моторные функции и у людей.

Во время инсульта важна каждая минута, ведь кровь перестает поступать в мозг. В течение нескольких часов так называемого инфаркта мозга необходимо разрушить тромбы в сосудах и закупорить сосуды.

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И противном случае повреждения мозга будут фатальными и он травмируется на долгое время. Среди возможных последствий – нарушение речи, а также двигательной и когнитивной функций. И пока лекарства от этих состояний не найдены.

Команда специалистов из Университета штата Огайо попыталась решить эту проблему с помощью клеток кожи и метода нанотрансфекции тканей.

Почему клетки кожи могут помочь после инсульта?

Дело в том, что вследствие введения генетического материала в клетки кожи они становятся клетками кровеносных сосудов. Попав в мозг, они выращивают новые и здоровые сосудистые ткани для восстановления нормального кровообращения и помогают восстановить поврежденные ткани мозга.

Результаты экспериментов на мышах

Ученые сделали инъекцию перепрограммированных клеток в мозг мышей, перенесших инсульт.

Кровоснабжение у грызунов возобновилось, как и 90% двигательных функций.

Снимки МРТ показали, что те области мозга, которым нанес удар инсульт, вылечились за несколько недель.

Терапия еще далека от медицинского применения в лечении инсульта и пока неизвестно, как долго сохраняется терапевтический эффект. Но ученые обязательно проведут дальнейшие испытания. Исследователи убеждены, что таким методом можно будет лечить не только последствия инсульта, но и аутоиммунные заболевания и различные нарушения работы мозга, в частности болезни Альцгеймера.

Симптомы инсульта

Удобнее всего запомнить симптомы инсульта по аббревиатуре МОЗОК (на украинском языке):

М – речь (мова). Внезапное нарушение речи или человек не может ответить на вопрос.

– речь (мова). Внезапное нарушение речи или человек не может ответить на вопрос. О – глаза (очі). Неожиданная потеря зрения или четкого видения одним или двумя глазами.

– глаза (очі). Неожиданная потеря зрения или четкого видения одним или двумя глазами. З – головокружение (запаморочення). Потеря равновесия или головокружение в голове.

– головокружение (запаморочення). Потеря равновесия или головокружение в голове. О – лицо (обличчя). Появление асимметрии на лице во время речи.

– лицо (обличчя). Появление асимметрии на лице во время речи. К – конечности (кінцівки). Внезапная слабость или онемение конечностей.

Иногда инсульт может проявиться лишь интенсивной головной болью.

Если заметили хотя бы один из симптомов – немедленно вызывайте экстренную медицинскую помощь по телефону 103. Чем быстрее человек получит помощь, тем больше шансов он получит на полноценное выздоровление.



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