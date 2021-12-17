Так, результаты лабораторных исследований показали, что прорывная инфекция – когда заболеть повторно после вакцинации – вызывает стойкий иммунный ответ. В частности, от Дельты.

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Супериммунитет

В исследовании ученых США впервые использовали живые варианты SARS-CoV–2. Они измеряли, как происходит нейтрализация сыворотки крови в случаях повторного заражения.

Наше исследование предполагает, что люди, которые были вакцинированы, а затем подверглись прорывной инфекции, имеют супериммунитет,

– сказал старший автор исследования Фикаду Тафессе.

Эффективность увеличилась на 1 000%

Исследование показало: антител, которые измерили в образцах крови у больных с прорывной инфекцией, было гораздо больше.

Кроме того, он оказался эффективнее на 1 000%, чем антитела, произведенные через 2 недели после второй дозы вакцины Pfizer.

Исследователи предположили, что каждое воздействие после вакцинации фактически усиливает иммунный ответ, даже с новыми вариантами вируса.

Стоит отметить! Пока неясно, будет ли иммунный ответ столь же эффективным и против других штаммов, однако это вполне вероятно.

Пандемии скоро наступит конец?

Все это еще не означает, что мы находимся в конце пандемии, отметили ученые. Однако это указывает на то, что мы становимся лучше защищены от недуга и его мутаций.

Детали исследования