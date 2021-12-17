Так, результаты лабораторных исследований показали, что прорывная инфекция – когда заболеть повторно после вакцинации – вызывает стойкий иммунный ответ. В частности, от Дельты.
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Супериммунитет
В исследовании ученых США впервые использовали живые варианты SARS-CoV–2. Они измеряли, как происходит нейтрализация сыворотки крови в случаях повторного заражения.
Наше исследование предполагает, что люди, которые были вакцинированы, а затем подверглись прорывной инфекции, имеют супериммунитет,
– сказал старший автор исследования Фикаду Тафессе.
Эффективность увеличилась на 1 000%
Исследование показало: антител, которые измерили в образцах крови у больных с прорывной инфекцией, было гораздо больше.
Кроме того, он оказался эффективнее на 1 000%, чем антитела, произведенные через 2 недели после второй дозы вакцины Pfizer.
Исследователи предположили, что каждое воздействие после вакцинации фактически усиливает иммунный ответ, даже с новыми вариантами вируса.
Пандемии скоро наступит конец?
Все это еще не означает, что мы находимся в конце пандемии, отметили ученые. Однако это указывает на то, что мы становимся лучше защищены от недуга и его мутаций.
Детали исследования
- В ходе исследования сравнивали образцы крови, взятые у 52 человек.
- Все они – сотрудники университета и вакцинированные Pfizer.
- Впоследствии выяснилось, что 26 из них имели легкие прорывные инфекции после вакцинации. 10 из них заболели на Дельта-штамм, еще 9 – на другие известные штаммы. Тогда как каким конкретно штаммом заболели 7 человек – не удалось выяснить.
- Однако все они генерировали больше антител на начальном уровне. Эти антитела значительно лучше нейтрализовали живой вирус.