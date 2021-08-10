Супруги, прожившие вместе более 50 лет, умерли от коронавируса в один день

Супруги Кропли из Британии, которые были женаты более пятидесяти лет, умерли от коронавируса с разницей в 12 часов. Родные не знают где они могли подхватить болезнь.

Коронавирус у супругов диагностировали одновременно. Их положили в одну палату, и они вместе боролись с болезнью.

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Смерть в один день

Родные пары подчеркивают, что не знают, где именно они заразились коронавирусом, однако ухудшение их состояния наступило за считанные дни.

71-летняя Мрой Кропли отказалась от дальнейшего лечения после того, как увидела, как ее 73-летний муж Джон проигрывает борьбу с вирусом и тоже умерла через 12 часов.

Как я понимаю, Мэй отказалась от лечения. Они вызвали капеллана больницы, который знал их обоих, и когда они пели Amazing Grace, она оставила нас,

– рассказала сестра женщины.

Пара была вакцинирована

Медики отметили, что супруги были дважды привиты от коронавируса. По их словам, к сожалению, коронавирус может забрать жизни и вакцинированных, но таких случаев меньше 1%. Поэтому так важно пройти полный курс вакцинации.

Слова британских медиков подтверждает и украинская статистика. За последние три месяца лишь 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь были вакцинированы двумя дозами.