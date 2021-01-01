Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун 1 января опубликовала картинку с надписью "Конец". В этой заметке она дала украинцам последний совет.

Ульяна Супрун больше не будет писать в фейсбуке

Как отметила Супрун, в первый день нового 2021 года она написала последнее сообщение в фейсбуке. Также бывшая руководительница Минздрава подчеркнула, что украинцы – непобедимы.

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Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решение так, как будто этого больше ни от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой, – отметила она.

А закончилось ее сообщение такими словами: "Если будешь иметь смелость прощаться, всегда будешь держать надежду до свидания".

Как отреагировали на это украинцы

Читатели Ульяны Супрун встретили ее заявление с сожалением и печалью. Также поблагодарили ее за бескрайний оптимизм, веру в Украину и настоящий патриотизм. А кое-кто заметил, что сообщения Ульяны Супрун были основой для формирования гражданского общества и критического мышления.

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Как так? Почему последнее??

Вы изменили много чего в головах украинцев. Вы очень высоко подняли планку ожиданий от министров.

Буду ждать возвращения – день, неделю, месяц или год. Говорить, что Вас нам будет не хватать, значит ничего не сказать.

Почему последний пост? Ваши советы были уместные и посты интересные.

Госпожа Ульяна, Вы – невероятная! Низкий поклон за все, что Вы сделали для страны!

Оставайтесь! Так мало адеквата в фейсбуке.

Спасибо за добрые советы. Помните, что и каждый день у нас – последний.

Госпожа Ульяна! На кого Вы нас оставляете???? Вы посмотрите на этих обмороков. У них обе реки – левые и растут из жопы!

А зря! Украинцы уважают вас и любят.

2021 начался не очень.

Я буду очень скучать. Здесь всегда было тепло от здравого смысла и добрых советов.

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