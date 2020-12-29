Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как таксист во время поездки попросил ее с мужем выйти из авто на полпути из-за просьбы приоткрыть окно.

Интересно то, что водитель отказался приоткрыть окно, потому что боялся заболеть из-за сквозняка и предложил экс-министру выйти на полпути. Об этом Супрун рассказала на своей странице в фейсбуке.

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"Мы с Марком каждый раз, как заказываем такси, просим водителей немного открыть хотя бы одно окно. Сегодня поступили так же – попросили опустить стекло на одном окне на 2 сантиметра ниже. Но водитель сказал, что не хочет этого делать из-за того, что образуется сквозняк. А он боится заболеть", – написала эксглава Минздрава.

После этого она рассказала водителю, что от сквозняка не передаются опасные возбудители болезней, в отличие от душного воздуха.

Пробовали рассказать об исследовании. Но он не захотел нас слушать. Вместо этого предложил выйти на полпути из авто. Водитель испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19,

– сказала Супрун.

Бывшая руководительница Минздрава подчеркнула, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, и заражение может произойти при длительном контакте (дольше 15 минут) и на близком расстоянии (меньше 1,5 метра) от инфицированного человека. Риск заболеть возрастает, если контакт происходит в небольшом и плохо проветриваемом помещении, и такси является отличным примером для этого.



С открытым окном в машине уменьшается риск передачи COVID-19 / Фото: Getty Images

С открытым окном в машине уменьшается риск передачи коронавируса

В начале декабря появились результаты исследования относительно снижения риска передачи SARS-CoV-2 в авто. Ученые разработали компьютерную модель, которая имитировала поток воздуха внутри компактного автомобиля. Затем на основе модели исследователи показали два сценария езды в машине и обнаружили, что с открытыми окнами путешествие станет более безопасным.

Худшим сценарием является езда с закрытыми наглухо окнами и кондиционером или отоплением. Вентиляционная система автомобиля не позволяет воздуху циркулировать так же хорошо, как несколько открытых окон.

"Даже 1 или 2 открытых окна сделают поездку более безопасной", – добавила Супрун, которая вызвала другое такси, где водитель спокойно открыл окно по просьбе и довез до пункта назначения.



С открытым окном в машине уменьшается риск передачи COVID-19 / Фото: Getty Images