В борьбе против COVID-19 развитие вакцин происходило с рекордными скоростями. В течение последнего года было испытано более 170 различных вакцин. Но чем они отличаются друг от друга и как они защитят людей от болезни? Это показал в учебном ролике Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.

В то же время на вакцины против COVID-19 есть больше всего кандидатов, чем когда-либо прежде для инфекционного заболевания. Задача всех вакцин – достичь иммунитета к вирусу, а некоторые из препаратов могут также остановить передачу. Об этом пишет Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (Gavi, The Vaccine Alliance).

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В клинических испытаниях существует четыре категории вакцин:

Инактивированный (убитый) коронавирус

Инактивированные вакцины используют вирусы, генетический материал которых был уничтожен, поэтому они не могут размножаться (не могут вызвать болезнь), но все равно могут вызвать иммунный ответ. То есть иммунитет якобы учится на нем бороться с активным вирусом.

Инактивированные вирусные вакцины можно вводить людям с нарушенной иммунной системой.

Подробно о четырех категориях вакцин: смотрите видео на английском языке

Субъединичные вакцины

Это вакцины, которые содержат "обломки" бактерий и вирусов, а не целый микроорганизм. Они составлены только с S-белков (шипов) коронавируса – основного антигена и раздражителя для иммунитета, их молекулярных участков.

Эти вакцины минимизируют риск побочных эффектов, но это также означает, что иммунная реакция может быть слабее. Поэтому вместе с ними нужны адъюванты – вещество или организмы, которые увеличивают или разнообразят реакцию антигенов и это способствует усилению иммунного ответа.

Примером имеющейся субъединичной вакцины является вакцина против гепатита В.

Векторные вакцины

В векторной вакцине непатогенный безвредный вирус используется для транспортировки других антигенов к которым и создается иммунный ответ.

Одним из видов вирусов, который часто использовали как переносчик, является аденовирус, который вызывает простуду. Векторные вакцины могут имитировать естественную вирусную инфекцию и поэтому должны вызывать сильный иммунный ответ.

Однако, поскольку существует вероятность того, что много людей, возможно, уже подверглись воздействию вирусов, которые используются как переносчики, некоторые могут быть невосприимчивы к нему, что делает вакцину менее эффективной.

ДНК и РНК вакцины

Вакцины с нуклеиновой кислотой используют генетический материал – либо РНК, либо ДНК – для предоставления клеткам "инструкций" по изготовлению антигена.

В случае COVID-19 это, как правило, вирусный спаечный белок. Как только этот генетический материал попадает в клетки человека, он использует фабрики белков наших клеток для изготовления антигена, который вызовет иммунный ответ.

Преимущества таких вакцин заключаются в том, что их легко изготовить и дешево. Поскольку антиген вырабатывается внутри наших собственных клеток и в больших количествах, иммунная реакция должна быть сильной. Однако недостатком является то, что до сих пор ни одна вакцина против ДНК или РНК не была разрешена для использования человеком, что может вызвать больше препятствий с одобрением регуляторов.

Кроме того, РНК-вакцины нужно хранить при сверхнизких температурах -70 ° С или ниже, что может оказаться сложным для стран, которые не имеют специализированного оборудования для хранения холода.