Автора книги "Когда я наконец высплюсь" – Ольга Маслова (кандидат биологических наук) и Ника Бельская (генетик) – в интервью 24 каналу рассказали, чем важен сон, как и сколько правильно спать. Кроме этого, они раскрыли секрет, как наконец выспаться.

Интересно Отвлечься на соцсети: короткие перерывы в смартфонах не уменьшают скуку или усталость

О внутренних "часах"

Я думала, что у нас есть одни часы, которые отвечают за весь организм. Но в книге говорится о том, что такие "часы" есть у всех наших органов, клеток. Если, например, "часы" печени и желудка не работают синхронно – могут быть проблемы со здоровьем. Расскажите поподробнее.

Ольга Маслова: в 2017 году вручили Нобелевскую премию в области биологии и медицины именно за исследование суточной ритмики на уровне наших клеток. Там очень сложная молекулярная машинерия. Но смысл в том, что от того, насколько хорошо работают наши внутренние часы – зависит, насколько хорошо работаем мы.

Мы состоим из триллионов клеток. Так что нам еще и надо все эти "часы" синхронизировать. Иначе мы можем испытывать какие-то проблемы на уровне здоровья.

Почему мы не можем долго заснуть

Может ли человек самостоятельно определить, какие именно "часы" дали сбой?

Ольга Маслова: Так делать не совсем корректно, но можно регулировать свою "центральную схему". То есть, то, как мы будем спать ночью – зависит от того, как мы провели день до этого, в частности утро. Важную роль в этом играет, например, градиент освещения в течение суток.

Если мы будем сохранять баланс, то сможем избавиться от проблемы с тем, что долго не можем заснуть.

Ольга Маслова “Баланс – это когда утром будет много яркого, холодного света, а вечером – тусклый и желтый. Если это не урегулируем, то не будем знать, что проблема может быть на каком-то другом уровне.”

Так вечером нужно кое-что прикручивать?

Ольга Маслова: не только прикручивать, но и менять световую температуру.

Обратите внимание Вакцину в виде съедобных полосок разрабатывают в Канаде

Какой она должна быть?

Ольга Маслова: вечером должна быть оранжевая лампочка. Параметры теплоты, длины волны можно увидеть на этикетках лампочек. Для вечера выбирать тусклее. Важно также следить, чтобы ночью, когда вы уже спите, вокруг была полная темнота. Даже если глаза закрыты.

Сколько нужно времени на сон

Правда ли, что существуют люди, которым нужно 4 – 5 часов, чтобы выспаться?

Ольга Маслова: Шортслиперы.

Ника Бельская: Да, такие люди существуют, и они создают такую моду на короткий сон, начинают всех обвинять в неэффективности, если те спят дольше. Но они – генетический феномен, и не стоит на них ориентироваться, их очень мало среди нас.

Справка. Взрослые должны регулярно спать 7 или более часов в сутки. Некоторым, в частности молодым и людям с хроническими заболеваниями, необходимо более 9 часов сна в сутки. Лишь небольшому количеству людей достаточно спать меньше 6 часов.

Как помочь себе уснуть

Стоит ли заставлять себя спать какими-нибудь добавками, чаями, которые вроде бы не медикаменты, но говорят, что они вроде бы безопасны?

Ника Бельская “То, что человек должен принимать – должно быть по назначению врача. Самим себе не стоит ничего назначать. К сожалению, БАДы не регулируются медицинскими учреждениями.”

Справка. БАДы – биологически активные добавки (БАД) могут употреблять с пищей ради определенной выгоды для здоровья. Впрочем, эффективность большинства добавок даже не подтверждена никакими клиническими исследованиями и даже существуют доказательства их вреда, предостерегают в Минздраве.

Ника Бельская: поэтому мы призываем говорить о гигиене сна, а потому обращаться к врачу, если это не помогает.



Ника Бельская / Фото Inspier

Ольга Маслова: если человек сбалансирует те "пункты", на которые он может повлиять без медикаментозных вариантов, то у него может и отпасть желание искать эту "волшебную таблетку".

Можно ли выспаться наперед?

Ольга Маслова: это так называемый "социальный джетлаг". Мы никуда не летим, но организм чувствует то же самое, если мы делаем большую разницу времени сна в будний и выходной день в более чем 2 – 3 часа.

Интересно Простой способ побороть депрессию

То есть, если в будний день вы просыпаетесь в 8 часов утра, а на выходных в 10 – то все будет нормально. А если в 5 и в 12 – организм очень истощается. Из-за этого и появляется много мемчиков о том, что ненавидят понедельник, хотя понедельник не виноват, а организм просто не может адаптироваться.

Ника Бельская: человек, который не досыпает, труднее контролирует свое поведение и настроение в течение дня.

Больше о том, можно ли поделить людей на сов и жаворонков – смотрите в видео интервью: