Відповідну заяву зробив голова Національного комітету Румунії з координації вакцинації від коронавірусу Валеріу Георгіце.
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Зараз на національному рівні у нас, ймовірно, є колективний імунітет, отриманий як вакцинацією, так і природним шляхом. Тобто 30-35%, навіть до 50% вакцинованих і перехворілих,
– сказав медик.
Він зазначив, що "це пояснює, чому на цей час Румунія перебуває у сприятливій ситуації". За його словами, майже 4,3 мільйона осіб отримали принаймні один укол проти COVID-19.
Ситуація з коронавірусом у Румунії: що відомо
- Станом на 29 травня в країні зафіксували понад 1 мільйон 77 тисяч випадків зараження COVID-19.
- Перемогти смертельну інфекцію змогли понад 1 мільйон 38 тисяч громадян. Померли – понад 30 тисяч осіб.
- Протягом минулої доби, 28 травня, у Румунії 265 людей захворіли на коронавірус.