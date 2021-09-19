При этом количество госпитализаций не изменилось. За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 1 767 человек, тогда как днем ранее – 1 719.

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Кроме этого, за сутки 17 сентября зарегистрировали 46 летальных случаев. Еще 546 пациентов выздоровели.

Отметим, что сейчас обнаружили почти вдвое меньше больных, чем днем ранее – 3 983 против 6 234. Причиной такого резкого спада статистики может быть снижение уровня тестирования на коронавирус, поскольку на протяжении 17 сентября в Украине провели 35 713 исследований методом ПЦР, а в течение последних суток – 23 176.

В общем вчера в стране провели 45 858 COVID-тестов, из них:

методом ПЦР – 23 176,

методом ИФА – 3 982,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 18 700.

В целом с начала пандемии в Украине провели 12 471 387 исследований методом ПЦР.

Общая статистика заболеваемости



За все время пандемии в стране выявили 2 348 381 больного COVID-19, 2 230 852 из которых уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 54 875 жителей страны.

Суточный прирост инфицированных в регионах: сколько новых случаев выявили

Киев – 161 случай;

Винницкая область – 113 случаев;

Волынская область – 98 случаев;

Днепропетровская область – 300 случаев;

Донецкая область – 134 случая;

Житомирская область – 171 случай;

Закарпатская область – 22 случая;

Запорожская область – 123 случая;

Ивано-Франковская область – 127 случаев;

Киевская область – 103 случая;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 64 случая;

Львовская область – 246 случаев;

Николаевская область – 112 случаев;

Одесская область – 319 случаев;

Полтавская область – 14 случаев;

Ровненская область – 70 случаев;

Сумская область – 121 случай;

Тернопольская область – 215 случаев;

Харьковская область – 610 случаев;

Херсонская область – 239 случаев;

Хмельницкая область – 291 случай;

Черкасская область – 43 случая;

Черновицкая область – 219 случаев;

Черниговская область – 58 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации тоже снизились

За минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали всего 58 605 человек. 34 743 реципиента получили первую дозу, а остальные 23 862 – вторую.

В течение суток работали:

433 мобильных бригады,

1 649 пунктов прививки;

357 центров вакцинации.

В целом с начала вакцинальной кампании COVID-прививки сделали 6 282 898 жителей Украины. 6 282 896 из них получили первую дозу, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 137 923 (из них двое сделали первую инъекцию заграницей).

Всего по состоянию на 19 сентября в Украине провели 11 420 819 прививок (и первой, и второй дозами).