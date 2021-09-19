Суточная заболеваемость COVID-19 в Украине снизилась вдвое: вероятная причина
Источник:Минздрав
За минувшие сутки, 18 сентября, в Украине зафиксировали 3 983 случая заражения коронавирусом. Среди новых больных – 422 ребенка и 52 медработника.
При этом количество госпитализаций не изменилось. За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 1 767 человек, тогда как днем ранее – 1 719.
Интересно Дефицит витамина D во время пандемии COVID-19: как это связано с депрессией
Кроме этого, за сутки 17 сентября зарегистрировали 46 летальных случаев. Еще 546 пациентов выздоровели.
Отметим, что сейчас обнаружили почти вдвое меньше больных, чем днем ранее – 3 983 против 6 234. Причиной такого резкого спада статистики может быть снижение уровня тестирования на коронавирус, поскольку на протяжении 17 сентября в Украине провели 35 713 исследований методом ПЦР, а в течение последних суток – 23 176.
В общем вчера в стране провели 45 858 COVID-тестов, из них:
- методом ПЦР – 23 176,
- методом ИФА – 3 982,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 18 700.
В целом с начала пандемии в Украине провели 12 471 387 исследований методом ПЦР.Общая статистика заболеваемости
За все время пандемии в стране выявили 2 348 381 больного COVID-19, 2 230 852 из которых уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 54 875 жителей страны.
Суточный прирост инфицированных в регионах: сколько новых случаев выявили
- Киев – 161 случай;
- Винницкая область – 113 случаев;
- Волынская область – 98 случаев;
- Днепропетровская область – 300 случаев;
- Донецкая область – 134 случая;
- Житомирская область – 171 случай;
- Закарпатская область – 22 случая;
- Запорожская область – 123 случая;
- Ивано-Франковская область – 127 случаев;
- Киевская область – 103 случая;
- Кировоградская область – 10 случаев;
- Луганская область – 64 случая;
- Львовская область – 246 случаев;
- Николаевская область – 112 случаев;
- Одесская область – 319 случаев;
- Полтавская область – 14 случаев;
- Ровненская область – 70 случаев;
- Сумская область – 121 случай;
- Тернопольская область – 215 случаев;
- Харьковская область – 610 случаев;
- Херсонская область – 239 случаев;
- Хмельницкая область – 291 случай;
- Черкасская область – 43 случая;
- Черновицкая область – 219 случаев;
- Черниговская область – 58 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации тоже снизились
За минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали всего 58 605 человек. 34 743 реципиента получили первую дозу, а остальные 23 862 – вторую.
В течение суток работали:
- 433 мобильных бригады,
- 1 649 пунктов прививки;
- 357 центров вакцинации.
В целом с начала вакцинальной кампании COVID-прививки сделали 6 282 898 жителей Украины. 6 282 896 из них получили первую дозу, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 137 923 (из них двое сделали первую инъекцию заграницей).
Всего по состоянию на 19 сентября в Украине провели 11 420 819 прививок (и первой, и второй дозами).
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала