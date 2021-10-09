Россия приблизилась к максимальным показателям за всю пандемии

Всего за сутки в России подтвердили 29 362 случая коронавируса – что приблизилось к максимальным за все время пандемии 29 935 случаям, зафиксированным 24 декабря 2020 года.

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Рекордные показатели смертности

Больше всего смертей от коронавируса в сутки в Москве – 70, в Петербурге – 61, в Свердловской области – 48.

В Москве за сутки зарегистрировали скачок заболеваемости с 4 594 в пятницу в 6 001 случаев в субботу – это максимальное количество заражений с 9 июля.

Внимание! В России вакцинироваться от коронавируса можно только препаратами местного производства. Однако, ни FDA, ни ВОЗ пока не одобрили российские препараты. Поэтому, у людей не возникает доверия к отечественным вакцинам. Среди россияне популярны так называемые "вакцинные туры" за границу, когда во время путешествия людям предлагают вакцинироваться западными вакцинами.



По последним данным, полностью вакцинировано менее 30% россиян, одну дозу получили 33%.

Статистика может быть заниженной