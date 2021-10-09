Россия приблизилась к максимальным показателям за всю пандемии
Всего за сутки в России подтвердили 29 362 случая коронавируса – что приблизилось к максимальным за все время пандемии 29 935 случаям, зафиксированным 24 декабря 2020 года.
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Рекордные показатели смертности
Больше всего смертей от коронавируса в сутки в Москве – 70, в Петербурге – 61, в Свердловской области – 48.
В Москве за сутки зарегистрировали скачок заболеваемости с 4 594 в пятницу в 6 001 случаев в субботу – это максимальное количество заражений с 9 июля.
Статистика может быть заниженной
- По официальным данным, в целом в России за время пандемии зарегистрировано 7, 7 миллиона случаев коронавирусной инфекции.
- Оценка независимых демографов, на основе сведений о чрезмерной смертности, в три раза выше той, которую дает оперативный штаб. В целом количество умерших оценивается в более 600 тысяч.