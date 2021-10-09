Суточная заболеваемость коронавирусом в России приблизилась к абсолютному максимуму

В России за минувшие сутки умерло рекордное количество больных COVID-19 за все время пандемии – 968 человек. Заболеваемость в РФ тоже демонстрирует тревожную динамику.

Россия приблизилась к максимальным показателям за всю пандемии

Всего за сутки в России подтвердили 29 362 случая коронавируса – что приблизилось к максимальным за все время пандемии 29 935 случаям, зафиксированным 24 декабря 2020 года.

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Рекордные показатели смертности

Больше всего смертей от коронавируса в сутки в Москве – 70, в Петербурге – 61, в Свердловской области – 48.

В Москве за сутки зарегистрировали скачок заболеваемости с 4 594 в пятницу в 6 001 случаев в субботу – это максимальное количество заражений с 9 июля.

Статистика может быть заниженной

По официальным данным, в целом в России за время пандемии зарегистрировано 7, ​7 миллиона случаев коронавирусной инфекции.

Оценка независимых демографов, на основе сведений о чрезмерной смертности, в три раза выше той, которую дает оперативный штаб. В целом количество умерших оценивается в более 600 тысяч.