Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине снизилась до 13 тысяч
Источник:Минздрав
За минувшие сутки, 31 октября, в Украине зафиксировали 13 936 новых больных COVID-19. Известно, что в их числе 905 детей и 111 медработников.
В больницы госпитализировали 3 828 человек с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, из жизни ушли еще 298 инфицированных. 5 885 пациентов выздоровели.
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Темпы тестирования замедлились
Традиционно, в воскресенье 31 октября в Украине провели меньше всего тестирований на коронавирус по сравнению со всей неделей. Так, вчера в стране провели всего 63 343 таких теста, в том числе:
- методом ПЦР – 29 021,
- методом ИФА – 7 648,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26674.
Ситуация в областях
За последние сутки больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в Одесской (1 281), Харьковской (1 227), Львовской (1 166), Запорожской (895) и Днепропетровской (867) областях.
Новые случаи в регионах:
- Киев – 495 случаев;
- Винницкая область – 298 случаев;
- Волынская область – 397 случаев;
- Днепропетровская область – 867 случаев;
- Донецкая область – 322 случая;
- Житомирская область – 827 случаев;
- Закарпатская область – 118 случаев;
- Запорожская область – 895 случаев;
- Ивано-Франковская область – 344 случая;
- Киевская область – 396 случаев;
- Кировоградская область – 74 случая;
- Луганская область – 110 случаев;
- Львовская область – 1 166 случаев;
- Николаевская область – 864 случая;
- Одесская область – 1 281 случай;
- Полтавская область – 259 случаев;
- Ровненская область – 455 случаев;
- Сумская область – 573 случая;
- Тернопольская область – 398 случаев;
- Харьковская область – 1 227 случаев;
- Херсонская область – 828 случаев;
- Хмельницкая область – 693 случая;
- Черкасская область – 270 случаев;
- Черновицкая область – 424 случая;
- Черниговская область – 355 случаев.
*В статистике не учтены данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя.
За все время пандемии в стране обнаружили 2 936 238 больных COVID-19. 2 442 098 из них уже преодолели болезнь. К сожалению, умерли в результате осложненного течения недуга 68 027 жителей страны.
По состоянию на 1 ноября в Украине было проведено 14 455 647 тестирований методом ПЦР.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал