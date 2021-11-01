Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине снизилась до 13 тысяч

За минувшие сутки, 31 октября, в Украине зафиксировали 13 936 новых больных COVID-19. Известно, что в их числе 905 детей и 111 медработников.

В больницы госпитализировали 3 828 человек с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, из жизни ушли еще 298 инфицированных. 5 885 пациентов выздоровели.

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Темпы тестирования замедлились

Традиционно, в воскресенье 31 октября в Украине провели меньше всего тестирований на коронавирус по сравнению со всей неделей. Так, вчера в стране провели всего 63 343 таких теста, в том числе:

методом ПЦР – 29 021,

методом ИФА – 7 648,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26674.

Ситуация в областях

За последние сутки больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в Одесской (1 281), Харьковской (1 227), Львовской (1 166), Запорожской (895) и Днепропетровской (867) областях.

Новые случаи в регионах:

Киев – 495 случаев;

Винницкая область – 298 случаев;

Волынская область – 397 случаев;

Днепропетровская область – 867 случаев;

Донецкая область – 322 случая;

Житомирская область – 827 случаев;

Закарпатская область – 118 случаев;

Запорожская область – 895 случаев;

Ивано-Франковская область – 344 случая;

Киевская область – 396 случаев;

Кировоградская область – 74 случая;

Луганская область – 110 случаев;

Львовская область – 1 166 случаев;

Николаевская область – 864 случая;

Одесская область – 1 281 случай;

Полтавская область – 259 случаев;

Ровненская область – 455 случаев;

Сумская область – 573 случая;

Тернопольская область – 398 случаев;

Харьковская область – 1 227 случаев;

Херсонская область – 828 случаев;

Хмельницкая область – 693 случая;

Черкасская область – 270 случаев;

Черновицкая область – 424 случая;

Черниговская область – 355 случаев.

*В статистике не учтены данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя.

За все время пандемии в стране обнаружили 2 936 238 больных COVID-19. 2 442 098 из них уже преодолели болезнь. К сожалению, умерли в результате осложненного течения недуга 68 027 жителей страны.

По состоянию на 1 ноября в Украине было проведено 14 455 647 тестирований методом ПЦР.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал