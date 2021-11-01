Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине снизилась до 13 тысяч

1 ноября 2021 , 08:18
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Минздрав

За минувшие сутки, 31 октября, в Украине зафиксировали 13 936 новых больных COVID-19. Известно, что в их числе 905 детей и 111 медработников.

В больницы госпитализировали 3 828 человек с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, из жизни ушли еще 298 инфицированных. 5 885 пациентов выздоровели.

Днем ранее Исследование вакцины на украинцах, 15 областей в красной зоне: новости о коронавирусе 31 октября

Темпы тестирования замедлились

Традиционно, в воскресенье 31 октября в Украине провели меньше всего тестирований на коронавирус по сравнению со всей неделей. Так, вчера в стране провели всего 63 343 таких теста, в том числе:

  • методом ПЦР – 29 021,
  • методом ИФА – 7 648,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26674.

Ситуация в областях

За последние сутки больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в Одесской (1 281), Харьковской (1 227), Львовской (1 166), Запорожской (895) и Днепропетровской (867) областях.

Новые случаи в регионах:

  • Киев – 495 случаев;
  • Винницкая область – 298 случаев;
  • Волынская область – 397 случаев;
  • Днепропетровская область – 867 случаев;
  • Донецкая область – 322 случая;
  • Житомирская область – 827 случаев;
  • Закарпатская область – 118 случаев;
  • Запорожская область – 895 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 344 случая;
  • Киевская область – 396 случаев;
  • Кировоградская область – 74 случая;
  • Луганская область – 110 случаев;
  • Львовская область – 1 166 случаев;
  • Николаевская область – 864 случая;
  • Одесская область – 1 281 случай;
  • Полтавская область – 259 случаев;
  • Ровненская область – 455 случаев;
  • Сумская область – 573 случая;
  • Тернопольская область – 398 случаев;
  • Харьковская область – 1 227 случаев;
  • Херсонская область – 828 случаев;
  • Хмельницкая область – 693 случая;
  • Черкасская область – 270 случаев;
  • Черновицкая область – 424 случая;
  • Черниговская область – 355 случаев.

*В статистике не учтены данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя.

За все время пандемии в стране обнаружили 2 936 238 больных COVID-19. 2 442 098 из них уже преодолели болезнь. К сожалению, умерли в результате осложненного течения недуга 68 027 жителей страны.

По состоянию на 1 ноября в Украине было проведено 14 455 647 тестирований методом ПЦР.


Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

Автор: Анастасія Кушпіт