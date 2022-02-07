Суточные ритмы важны: как освещение влияет на уровень глюкозы и давление

Время воздействия яркого света может значительно влиять на метаболизм глюкозы, терморегуляцию, расход энергии и уровень артериального давления.

Несмотря на то, что ученым уже давно было известно, что суточные ритмы являются мощным инструментом профилактики многих болезней, что касается контролю глюкозы, им удалось сделать очень неожиданные выводы.

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Результаты эксперимента базируются на данных взрослых людей с избыточной массой тела и инсулинорезистентностью.

Что известно о суточных ритмах

Известно, что уровень освещенности является важнейшим сигналом для синхронизации 24-часовых ритмов организма человека. Например, воздействие яркого света в вечернее или ночное время влияет на метаболизм глюкозы и связан с избыточным весом или ожирением, а также повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Поскольку в современном мире большинство людей все же находятся в избыточном количестве искусственного освещения в течение дня, ученые решили оценить пользу регулирования света в помещении для метаболических показателей.

Условия эксперимента

В течение трех дней 14 мужчин и женщин ввели обычную жизнедеятельность в специальных помещениях, при этом в комнатах использовали различные схемы освещения.

Первая группа подвергалась воздействию яркого света днем (с 08:00 до 18:00) и тусклого вечером (с 18:00 до 23:00).

У добровольцев из второй группы все было наоборот. Участники имели полноценный сон в темноте с 23:00 до 07:00.

Трехразовый прием пищи также проводили в одинаковое время.

Результаты исследования

Особые условия помещения позволили оценить потребление кислорода и производство углекислого газа, которое было необходимо для расчета расхода энергии и скорости метаболизма во сне. Эти показатели определяли количество пищи индивидуально каждого человека.

Первая группа "яркий день – тусклый вечер" показала снижение уровня глюкозы в крови перед ужином, а также положительное влияние на расход энергии и метаболизм.

Во второй группе "тусклый день – яркий вечер" ученые заметили снижение метаболизма и показателей расхода энергии в обеденную пору, а также подавление уровня гормона мелатонина, который должен производиться примерно за 2 – 4 часа до сна.

То есть, даже небольшое изменение затрат энергии может способствовать развитию ожирения и метаболическим нарушениям, а нарушение выработки мелатонина может приводить к сбою в биоритмах.

Важные наблюдения

Примечательно, что во второй группе после ужина фиксировали снижение уровня глюкозы при стабильных показателей инсулина – этого ученые не ожидали. Вероятно, это результат снижения активности кишечника и более низкого усвоения углеводов.

В первой группе ученые также отметили пользу "яркого дня – тусклого вечера" для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: в течение суток их показатели терморегуляции положительно влияли на колебания артериального давления.

Далее ученые планируют провести более длительные эксперименты, чтобы оценить влияние различных световых режимов для предотвращения метаболических заболеваний.