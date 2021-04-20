Новое исследование австралийских ученых опровергает распространенное мнение о том, что сгорбленная поза за столом способствует появлению боли в шее.

Как происходило исследование

В исследовании ученые продолжили свою предыдущую научную работу, посвященную осанке молодых людей. Когда участникам было по 17 лет, исследователи провели объективную оценку их позы, при сидении за столом.

Также на тему: Нашли еще одно негативное действие лекарств против аллергии

Теперь, когда эти молодые люди достигли возраста 22 лет, их попросили ответить на вопросы, связанные с болью в шее. Ученые собрали полные данные о 686 участниках.

Мы изучили, как обычно сидят люди, и выделили четыре группы поз. Мы хотели определить, как часто у людей из этих четырех групп развивается боль в шее. Мы учли и другие факторы, которые могут влиять на возникновение болей в шее, включая пол, массу тела, рост, наличие депрессии, уровень физической активности, время использования компьютера,

– отметили ученые.

Сидеть ровно необязательно

Оказалось, что риск развития длительной боли в спине ниже у девушек, которые сидят в расслабленных позах (с согнутой спиной и наклоненной вперед головой), в сравнении с теми, кто сидит прямо.

Для мужчин такой закономерности ученые не обнаружили, с риском боли в шее у них не связали ни одной позы.

Авторы подчеркивают, что результаты их исследования распространяются только на старших подростков и молодежь. Но они указывают, что полученные данные поднимают вопрос о справедливости сегодняшних стандартных рекомендаций для профилактики боли в шее. Рекомендацию сидеть прямо необходимо переосмыслить, считают ученые.