Результаты анализа
Риск ишемической болезни сердца и инсульта среди людей, работающих сверхурочно, то есть более 55 часов в неделю, значительно выше, по сравнению с людьми, работающими по стандартному графику – 35 – 40 часов в неделю.
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Таким образом, за 16 лет, смертность от инсультов среди работников, злоупотреблявших переработками, выросла на 19%, а от сердечных заболеваний – на 42%.
У мужчин более высокие риски инсульта
Исследование показало, что большинство жертв (72%) были мужчины. Часто смерть наступала гораздо позже, иногда спустя десятилетия после долговременной работы.
Никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа,
– подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
ВОЗ отмечает, что пандемия коронавирус только усугубила проблему с увеличением рабочего времени. Из-за того, что многие работники перешли на удаленный формат, граница между домом и офисом исчезла.