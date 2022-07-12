К такому выводу пришли ученые из Браунского университета. Исследовательская группа использовала МРТ, чтобы определить, как сигналы света попадают в мозг и какие его отделы отвечают за настроение.

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Свет влияет на настроение

Исследование показало, что некоторые участки коры головного мозга, участвующие в когнитивной обработке и формировании настроения, чувствительны к интенсивности света.

Открытие имеет последствия для понимания проблем настроения, таких как сезонные аффективные расстройства, депрессивные расстройства, а также способы их лечения.

Почему важно новое открытие

Идентификация этого пути и понимание его функции может напрямую способствовать разработке подходов к лечению депрессии с помощью фармакологических манипуляций или неинвазивной стимуляции мозга или с помощью целевой терапии ярким светом,

– заявили авторы исследования.

Ученые доказали, что префронтальные области человеческого мозга имеют светочувствительные сигналы, и эти сигналы похожи на клетки сетчатки, что вместе может объяснить влияние интенсивности света на эмоциональное и когнитивное поведение.

Далее исследователи планируют выяснить, как свет влияет на те же пути и участки мозга у людей с расстройствами настроения, такими как сезонные аффективные расстройства или большие депрессивные расстройства.