Почему свет влияет на настроение человека: новое открытие ученых
Источник:Pnas
Количество света, получаемого человеком, может существенно влиять на настроение. На него действует смена дневного света в разное время года и искусственное освещение в помещении.
К такому выводу пришли ученые из Браунского университета. Исследовательская группа использовала МРТ, чтобы определить, как сигналы света попадают в мозг и какие его отделы отвечают за настроение.
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Свет влияет на настроение
Исследование показало, что некоторые участки коры головного мозга, участвующие в когнитивной обработке и формировании настроения, чувствительны к интенсивности света.
Открытие имеет последствия для понимания проблем настроения, таких как сезонные аффективные расстройства, депрессивные расстройства, а также способы их лечения.
Почему важно новое открытие
Идентификация этого пути и понимание его функции может напрямую способствовать разработке подходов к лечению депрессии с помощью фармакологических манипуляций или неинвазивной стимуляции мозга или с помощью целевой терапии ярким светом,
– заявили авторы исследования.
Ученые доказали, что префронтальные области человеческого мозга имеют светочувствительные сигналы, и эти сигналы похожи на клетки сетчатки, что вместе может объяснить влияние интенсивности света на эмоциональное и когнитивное поведение.
Далее исследователи планируют выяснить, как свет влияет на те же пути и участки мозга у людей с расстройствами настроения, такими как сезонные аффективные расстройства или большие депрессивные расстройства.