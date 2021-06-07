В МОЗ уточнили, что нужно отличать нынешнее свидетельство от "COVID-сертификата" (так называемого "COVID-паспорта" или “зеленого сертификата” и др). Сейчас в Украине только разрабатывают такой документ.

К теме Как получить свидетельство о вакцинации: актуальные требования

Формат COVID-паспорта разрабатывают с учетом требований ЕС и ВОЗ. Его планируют запустить с 1 июля 2021 года.

Зато Международный сертификат о вакцинации уже разработан и его уже можно получить. В ведомстве отметили, что он соответствует международным медико-санитарным нормам.

В чем разница

Международное свидетельство о вакцинации:

Уже утвержденное. То есть, его уже можно получить, если вы завершили цикл иммунизации от COVID-19;

Свидетельствует о том, что человек полностью вакцинирован от COVID-19;

Можно получить только в бумажном формате;

Выдается в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения;

Будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать это свидетельство.

COVID-паспорт:

Сейчас разрабатывается в Украине по образцу Digital Green Certificate ЕС и Smart Vaccination Certificate ВОЗ, планируется к запуску в июле;

Будет содержать информацию не только о вакцинации, но и о негативных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19;

Будет выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме, будет содержать QR-код;

Можно будет получить в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, а в электронной - через приложение “Дия”;

Из-за того, что международные требования к такому сертификату еще не утверждены, его формат может модифицироваться, чтобы он соответствовал требованиям ЕС и ВОЗ;

Более того, в Украине планируют сделать 2 версии такого сертификата: внутренний - для пользования внутри страны, и внешний – для выезда за границу;

