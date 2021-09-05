Ученые из Канады проанализировали уровень потребления свинины в разных странах. Они заметили, что уровень рассеянного склероза значительно ниже в тех странах, где потребление этого продукта запрещено религией.

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Так, жители мусульманских стран реже страдают рассеянным склерозом. В то же время между потреблением говядины и болезнью не было обнаружено никакой связи. То есть вряд ли этот продукт может привести к потере памяти.

Эксперты привели в пример Бразилию, жители которой употребляют довольно много говядины. Но при этом заболеваемость рассеянным склерозом в стране остается низкой.

Жирные кислоты, содержащиеся в свинине и говядине, отличаются. Жирные кислоты свинины повышают уязвимость нервных волокон головного мозга, а кислоты, содержащиеся в говядине – нет,

– предположили ученые.

Впрочем, это лишь предположение, поскольку для установления точной причины необходимо провести больше исследований. Но это уже не первое исследование, свидетельствующее о том, что свинина вредна для здоровья. Ведь красное мясо, особенно переработанное, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний

Как часто можно употреблять различные виды мяса

Источник: Cardiovascular Research

Мясо птицы можно употреблять до трех порций по 100 граммов в неделю.

Красное мясо (говядина, свинина, баранина) следует ограничивать двумя порциями по 100 граммов в неделю.

Переработанное мясо (бекон, сосиски и колбаски) – можно употреблять лишь изредка.

В то же время большее внимание в рационе следует уделить употреблению рыбы, бобовых, орехов и овощей.