Исследователи полагают, что эпидемия доминировала в течение многих лет и объясняла, почему это может иметь ключевое значение для противодействия COVID-19 в настоящее время.

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Как проводили исследование

Ученые сравнили ДНК тысяч людей из 26 различных популяций по всему миру.

Команда изучала комбинации генов, которые имеют решающее значение для коронавируса, но не для других видов патогенов.

За время исследования генома жителей Восточной Азии ученые обнаружили, что 42 гена являются доминантными. Это доказывает, что люди в регионе адаптировались к древнему коронавирусу.

Внимание! Все 42 гена имеют почти одинаковое количество мутаций, и, следовательно, все они быстро эволюционировали примерно в одно и то же время.

Исследователи проанализировали результаты и выявили, что эти гены развили свои противовирусные мутации около 20 – 25 тысяч лет назад. Процесс развития мутаций был достаточно долгим – на протяжении нескольких веков.

Почему открытие удивило ученых

Это открытие удивило исследователей, так как население Восточной Азии в то время не было представлено плотными сообществами, а образовывало небольшие группы охотников-собирателей.

Специалисты сравнили гены жителей этого региона с генами представителей других популяций и не нашли следов похожих мутаций.

Поэтому сделали вывод, что пандемия древнего коронавируса, вероятно, охватила только Восточную Азию.

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