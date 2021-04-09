В Украине 22 марта стартовал второй этап вакцинации от коронавируса. Дозу препарата должны получить люди в возрасте больше 80 лет, соцработники и врачи всех учреждений здравоохранения. Согласно решению Минздрава к этим категориям добавили и священнослужителей.

Оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям приравнял священников к социальным работникам. О соответствующем решении говорится в протоколе заседания штаба.

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Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий отметил, что такой шаг является необходимым. Именно священнослужители тесно контактируют с людьми, которые принадлежат к группам риска.

Что надо сделать священнослужителям для записи на вакцинацию:

Обратиться к руководству и высказать о желании привиться.

Руководители передают списки координаторам по вакцинации в регионах.

Координаторы сообщают время и место прививки.

Вакцинация против коронавируса стартовала в конце февраля

Отметим, что вакцинация против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Ее запланировали на 5 этапов. На первом иммунизацию проводят врачам, работающим с COVID-19, бригадам экстренной медпомощи, жителям и персоналу дома для престарелых, военным на фронте.

По состоянию на 9 апреля в Украине вакцинировали 353 142 человека первой дозой препарата, две дозы получили 5 человек.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала