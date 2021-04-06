Один из членов Европейского агентства по лекарственным средствам заявил, что существует связь между использованием препарата AstraZeneca и тромбозом. Но точная причина пока непонятна.

В сообщении СМИ говорится, что про эту связь заявило "высшее должностное лицо EMA". Официальных сообщений от регулятора пока не было, поэтому пока что непонятно, насколько точна эта информация.

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Высшее должностное лицо европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заявило, что существует связь между вакциной AstraZeneca Covid и тромбами, но причина неясна,

– говорится в сообщении СМИ.

Позднее издание BARRON'S написало, что об этом во время интервью итальянской газете Il Messaggero заявил глава отдела вакцин EMA Марко Кавалери.

На мой взгляд, мы можем сказать сейчас, что существует связь (тромбозов – 24 канал ) с вакциной. Но мы до сих пор не знаем, что вызывает эту реакцию,

– сказал он.

Кавалери добавил, что "в ближайшие несколько часов" в EMA скажут, что связь есть. Но им еще необходимо понять, как это происходит.

AstraZeneca и тромбозы: краткая история скандала

В начале марта ряд стран остановил использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза у вакцинированных.

Тогда разработчики вакцины заверили в безопасности препарата, поскольку во время клинических испытаний таких случаев зафиксировано не было.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить вакцинацию от коронавируса препаратом.

Позже Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной. Как заявила во время пресс-конференции исполнительный директор EMA Эмер Кук, вакцина никак не увеличивает риск развития тромбов. Регулятор заявил, что риск развития тромбов одинаков как и при вакцинации, так и при ее отсутствии.

Между тем ученые из Норвежского Университета Осло считают, что причиной тромбоза у вакцинированных пациентов стала сильная иммунная реакция на препарат.

Что говорит статистика

Ученые и эксперты ранее сообщали, что такие случаи и без вакцины встречаются у 2–5 человек на миллион в год. И те случаи, которые заставили страны приостановить использование, были редкими. Зато риски умереть от COVID-19 значительно выше.

Научный сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский рассказал, что риск смерти от коронавируса COVID-19 среди женщин в возрасте 20–59 лет составляет 3,6 на 100 тысяч населения. Зато вследствие тромбоза – 0,45 на 100 тысяч. То есть среди этой группы болезнь уносит в 8 раз больше жизней.

Чем хуже ситуация с эпидемией, тем больше это сравнение будет в пользу вакцинации, но если заболеваемость начнет существенно падать, соотношение выгоды и риска может перевернуться,

– заметил он.