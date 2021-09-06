Как связаны алкоголь и COVID-19: ученые назвали главные риски

Ученые из Индианского университета в Блумингтоне, в США заявили, что люди, которые выпивают, рискуют заразиться коронавирусом вдвое чаще, чем те, кто ведет здоровый образ жизни. Также они переносят болезнь тяжелее, чем трезвенники.

Что известно об исследованиях

К такому выводу пришли ученые, когда провели исследование на более чем 1000 здоровых добровольцев. Их средний возраст составил 20 лет.

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Важно то, что никто из них до этого не болел коронавирусом. Сначала их разделили на несколько групп, в зависимости от того, как часто они употребляли алкоголь.

В результате 810 человек попали в группу малопьющих и непьющих.

Другая часть – 409 человек – в группу любителей спиртного.

Впоследствии, через несколько месяцев после эксперимента, часть людей заболела COVID-19. Так, сначала результаты 44 ПЦР-тестов оказались положительными. Интересно, что примерно половина из них (23 человека) были из группы трезвенников, а 21 – злоупотребляющих спиртными напитками.

Неожиданные выводы

Однако, если учесть, что в группе тех, кто редко употребляет 810 человек, а тех, кто злоупотребляют алкоголем вдвое меньше, то получается, что вторые заражаются в 1,89 раза чаще. И, судя по дальнейшим наблюдениям экспертов, переносили болезнь они тяжелее. У них на 18% чаще присутствовали следующие симптомы:

потеря обоняния;

головная боль;

ломота в теле;

кашель.

Как ученые это объяснили

Ученые нашли также объяснение своих выводов. Алкоголь, как известно, подавляет иммунитет, и человек не справляется с атакой вируса. А более частые случаи заражений также просто объяснить: ведь люди навеселе часто пренебрегают санитарными правилами.

Все, что нужно знать о профилактике коронавируса / Данные: ВОЗ /Инфографика 24 канала