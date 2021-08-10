Связаны ли неврологические осложнения после коронавируса с повреждениями мозга: новое объяснение

Швейцарские исследователи доказали, что даже после тяжелого течения коронавируса, повреждения мозга возвращаются к норме. Это хорошая новость для людей, которые чувствовали неврологические осложнения после выздоровления.

У каждого третьего есть неврологические осложнения

Ученые до сих пор не могут объяснить причин, почему осложнения коронавируса сохраняются даже после выздоровления. Особенно это касается неврологических осложнений, наблюдаемых чуть ли не у каждого третьего пациента с COVID-19. Чаще всего они проявляются длительным ощущением усталости, "туманом" в голове и нарушением когнитивных функций.

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Ученые нашли новое объяснение

Команда из Гетеборгского университета решила изучить, как меняются показатели биомаркеров крови, которые связаны с повреждениями центральной нервной системы.

Предыдущие работы уже указывали на то, что у пациентов с наиболее тяжелой формой COVID-19 в острой фазе в крови определяются биомаркеры, указывающие на повреждение центральной нервной системы.

Теперь же ученые провели исследование с участием 100 человек с легкой, средней и тяжелой формой COVID-19. Образцы их крови проанализировали во время болезни, а также через 3 и 6 месяцев после выздоровления.

В перспективе функции мозга восстанавливаются

Наблюдения показали, что в острой фазе болезни на кислородной терапии или при искусственной вентиляции легких у пациентов– это может указывать на повреждение нейронов и астроцитов.

Эти показатели вернулись в норму при следующих оценках, хотя 50% участников жаловались хотя бы на один симптом в течение полугода.

Чаще всего к симптомам относили быструю утомляемость, нарушения памяти, отсутствие концентрации. Примечательно, что тяжесть болезнь не определяла различий в частоте симптомов.

Дальнейшие исследования должны подтвердить наличие неврологических симптомов после и определить их истинную причину,

– заявила автор исследования.

Ученые резюмировали, что это свидетельствует об отсутствии повреждений тканей мозга и высоких шансах на выздоровление.

В то же время недавно ученые опубликовали исследование с несколько другими данными.

В частности, исследователи из Калифорнийского университета сообщили о первом случае васкулита у молодой здоровой пациентки, которая некоторое время после инфицирования не жаловалась на головные боли, нарушения настроения или снижение когнитивных функций.

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