Священнослужителів щепитимуть від COVID-19 на 2 етапі вакцинації
В Україні 22 березня стартував другий етап вакцинації від коронавірусу. Дозу препарату мають отримати люди віком понад 80 років, соцпрацівники та лікарі усіх заклдів охорони здоровя. Згідно з рішенням МОЗ до цих категорій додали і священнослудителів.
Источник:Центр громадського здоров'я МОЗ
Оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій прирівняв священників до соціальних працівників. Про відповідне рішення мовиться у протоколі засідання штабу
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Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій зазначив, що такий крок є необхідним. Саме священнослужителі тісно контактують із людьми, які належать до груп ризику.
Що треба зробити духівникам для запису на вакцинацію:
- Звернутись до керівництва і висловити про бажання щепитись.
- Керівники передають списки координаторам з вакцинації в регіонах.
- Координатори повідомляють час та місце щеплення.
Вакцинація проти коронавірусу стартувала наприкінці лютого
Зазначимо, що вакцинація проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Її запланували на 5 етапів. На першому імунізацію проводи лікарям, що працюють з COVID-19, бригадам екстреної меддопомоги, мешканцям та персонал будинку для літніх та військовим на фронті.
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