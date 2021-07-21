Используя метод математического моделирования, ученые из Имперского колледжа Лондона проанализировали данные о смертности из-за COVID-19 с марта 2020 года по апрель 2021 года, чтобы оценить, сколько несовершеннолетних осиротели или потеряли бабушек и дедушек.

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Сколько детей осиротели из-за коронавируса

По оценкам исследователей, в первые 14 месяцев пандемии свыше 1 миллиона детей потеряли одного или обоих родителей. Еще примерно 500 тысяч потеряли бабушку или дедушку, которые жили с ними в одном доме и заботились о них. Ученые отметили, что смерть пожилых членов семьи может быть не менее травматичной для ребенка, поскольку бабушки и дедушки все больше участвуют в жизни внуков, в том числе финансово.

В целом, количество детей, потерявших родителей или старших родственников, достигло 1,562 миллиона. Ученые отметили, что это очень приблизительные данные и они скорее всего занижены, поскольку в некоторых странах, включенных в обзор, дополнительные данные о погибших от COVID-19 отсутствовали.

В каких странах больше всего осиротевших детей из-за коронавируса

На первом месте по количеству осиротевших детей находится Мексика – более 141,1 тысячи.

В Бразилии родителей и/или старших родственников потеряли более 130,3 тысячи несовершеннолетних.

На третьем месте находятся США – 113,7 тысячи детей.

Авторы исследования сообщили, что до пандемии во всем мире насчитывалось 140 миллионов сирот, и COVID-19 серьезно усугубил эту проблему. Такие дети подвергаются огромному риску бедности, физического и сексуального насилия и проблем со здоровьем, особенно если попадают в интернаты и детские дома.

Нам нужно действовать как можно быстрее, потому что каждые 12 секунд ребенок теряет своего опекуна из-за COVID-19,

– отметили ученые.