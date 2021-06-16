За минувшие сутки госпитализировали 699 пациентов с COVID-19. От осложнений болезни умерли 78 пациентов, одновременно выздоровевших – 4 802 человека.
К теме Пандемия движется быстрее, чем распределение вакцин, – ВОЗ
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 28 321 человек,
- методом ИФА – 9 718 человек,
- экспресс-тестами – 20 814 человек.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 243 случая;
- Винницкая область – 18 случаев;
- Волынская область – 28 случаев;
- Днепропетровская область – 55 случаев;
- Донецкая область – 47 случаев;
- Житомирская область – 12 случаев;
- Закарпатская область – 22 случая;
- Запорожская область – 52 случая;
- Ивано-Франковская область – 10 случаев;
- Киевская область – 75 случаев;
- Кировоградская область – 13 случаев;
- Луганская область – 23 случая;
- Львовская область – 14 случаев;
- Николаевская область – 46 случаев;
- Одесская область – 36 случаев;
- Полтавская область – 32 случаев;
- Ровенская область – 27 случаев;
- Сумская область – 31 случай;
- Тернопольская область – 6 случаев;
- Харьковская область – 64 случая;
- Херсонская область – 53 случая;
- Хмельницкая область – 50 случаев;
- Черкасская область – 42 случая;
- Черновицкая область – 22 случая;
- Черниговская область – 11 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.