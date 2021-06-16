За минувшие сутки госпитализировали 699 пациентов с COVID-19. От осложнений болезни умерли 78 пациентов, одновременно выздоровевших – 4 802 человека.

К теме Пандемия движется быстрее, чем распределение вакцин, – ВОЗ

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 28 321 человек,
  • методом ИФА – 9 718 человек,
  • экспресс-тестами – 20 814 человек.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

  • Киев – 243 случая;
  • Винницкая область – 18 случаев;
  • Волынская область – 28 случаев;
  • Днепропетровская область – 55 случаев;
  • Донецкая область – 47 случаев;
  • Житомирская область – 12 случаев;
  • Закарпатская область – 22 случая;
  • Запорожская область – 52 случая;
  • Ивано-Франковская область – 10 случаев;
  • Киевская область – 75 случаев;
  • Кировоградская область – 13 случаев;
  • Луганская область – 23 случая;
  • Львовская область – 14 случаев;
  • Николаевская область – 46 случаев;
  • Одесская область – 36 случаев;
  • Полтавская область – 32 случаев;
  • Ровенская область – 27 случаев;
  • Сумская область – 31 случай;
  • Тернопольская область – 6 случаев;
  • Харьковская область – 64 случая;
  • Херсонская область – 53 случая;
  • Хмельницкая область – 50 случаев;
  • Черкасская область – 42 случая;
  • Черновицкая область – 22 случая;
  • Черниговская область – 11 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Каратин правила зеленої зони
Правила зеленой карантинной зоны / Инфографика 24 канала