Свыше тысячи больных COVID-19 в Украине: статистика в областях

В Украине за прошедшие сутки заболели коронавирусом 1045 человек. Среди них – 46 детей и 23 медработника.

За минувшие сутки госпитализировали 699 пациентов с COVID-19. От осложнений болезни умерли 78 пациентов, одновременно выздоровевших – 4 802 человека.

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За сутки протестировано:

методом ПЦР – 28 321 человек,

методом ИФА – 9 718 человек,

экспресс-тестами – 20 814 человек.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 243 случая;

Винницкая область – 18 случаев;

Волынская область – 28 случаев;

Днепропетровская область – 55 случаев;

Донецкая область – 47 случаев;

Житомирская область – 12 случаев;

Закарпатская область – 22 случая;

Запорожская область – 52 случая;

Ивано-Франковская область – 10 случаев;

Киевская область – 75 случаев;

Кировоградская область – 13 случаев;

Луганская область – 23 случая;

Львовская область – 14 случаев;

Николаевская область – 46 случаев;

Одесская область – 36 случаев;

Полтавская область – 32 случаев;

Ровенская область – 27 случаев;

Сумская область – 31 случай;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 64 случая;

Херсонская область – 53 случая;

Хмельницкая область – 50 случаев;

Черкасская область – 42 случая;

Черновицкая область – 22 случая;

Черниговская область – 11 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 226 037 человека. По состоянию на 16 июня выздоровели – 2 140 978 человек. Жертвами коронавируса в стране стали 51 847 человек.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



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