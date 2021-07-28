Почему возникает зуд пловцов

Это состояние называют церкариозом, шистосоматидним дерматитом или, по-простому, "зуд пловцов". Церкариоз становится заметен в течение нескольких часов после контакта с водой и появляется только на тех местах, которые не были защищены от намокания. Например, если человек плавал в гидрокостюме, то на прикрытых местах сыпи не будет.

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Эти паразиты называются шистосомами, а их личинки – церкариями. Аллергия появляется именно из-за личинок. Церкарии проникают в кожу, но не переносятся человеком.

Взрослые паразиты живут в крови инфицированных птиц: уток, гусей, чаек, лебедей. Также переносчиком могут стать и некоторые млекопитающие – ондатры и еноты. Паразиты откладывают яйца, которые попадают в фекалии животных. Когда фекалии с яйцами смываются в воду, из яиц вылупляются личинки.

Люди как переносчики им не подходят, поэтому даже если личинки зарываются в кожу, они быстро умирают. После их укусов остается аллергическая реакция в виде сыпи и зуд. Личинки очень маленькие, поэтому заметить их, как комаров, не получится.

Симптомы церкариоза

Обычно церкариоз проявляется в виде красной сыпи, зуда и жжения и проходит за неделю. Других симптомов нет. К врачу стоит идти, если на месте сыпи появился гной.



Сыпь после купания / Фото: Mayo Clinic

Как лечить церкариоз

Специального лечения не существует. Чтобы облегчить сыпь и зуд, можно применять антигистаминные препараты, например цетиризин, или наносить кремы с каламином, которые снимают раздражение с кожи. Сыпь не стоит расчесывать – это может привести к вторичным бактериальным инфекциям.

Стоит ли отказываться от купания в водоемах

Если вы знаете, что в какой-то водоеме живут церкарии, лучше там не купаться. Такие водоемы часто всплывают в новостях. В противном случае можно спокойно плавать – зачем отказывать себе в таком удовольствии из-за возможности заработать легкую сыпь? Но, конечно, решать только вам.