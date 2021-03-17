Коронавирус может иметь весьма необычные проявления. Например – кожную сыпь, с которой человек скорее пойдет к дерматологу, а не сдавать тест на SARS-Cov-2.

Ученые описывали сыпь при COVID-19 еще после первой волны коронавируса, но им было сложно доказать, что ее вызывает именно коронавирус.

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Масштабное исследование

В новом исследовании ученые Королевского колледжа Лондона (King's College London), проанализировали данные более 336 тысяч британцев, которые использовали специальное приложение для регистрации симптомов COVID-19.

Авторы исследования также воспользовались результатами онлайн-опрос с участием 11,5 тысячи респондентов, которые сообщали про кожную сыпь и предоставляли фото.



Сыпь при коронавирусе / Фото: BJD

Сыпь на теле при коронавирусе

В результате ученые составили каталог наиболее распространенных дерматологических проявлений COVID-19, включающих фото и описание 400 пациентов. Оказалось, что кожная сыпь при этой инфекции встречается значительно чаще, чем ранее считалось. Так, у 17% участников онлайн-опроса такие проявления были первым симптомом, у 21% - единственным клиническим признаком инфекции.

Авторы исследования пришли к выводу, что кожная сыпь чаще всего является ранним симптомом инфекции, на который врачам стоит обращать внимание.