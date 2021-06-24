Сжигает жир: обнаружили неожиданное свойство шоколада

Новое исследование женщин в постменопаузе показало, что употребление концентрированного количества шоколада утром может помочь организму сжечь жир. А также снизить уровень сахара в крови.

Употребление в пищу молочного шоколада ежедневно звучит как рецепт для увеличения веса. Но новое исследование женщин в постменопаузе показало, что употребление концентрированного количества шоколада утром может помочь снизить уровень сахара в крови и заставить организм сжигать жир.

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Чтобы узнать о последствиях употребления молочного шоколада в разное время дня, исследователи провели рандомизированное контролируемое перекрестное исследование с участием 19 женщин в постменопаузе. Они потребляли 100 граммов шоколада утром (в течение часа после пробуждения) или ночью (в течение часа перед сном).

Результаты исследования:

Утреннее или ночное употребление шоколада не привело к увеличению веса.

Употребление шоколада утром или вечером может повлиять на голод и аппетит, состав микробиоты, сон и многое другое.

Высокое потребление шоколада в утренние часы может помочь сжечь жир и снизить уровень глюкозы в крови.

Вечерний или ночной шоколад изменил метаболизм на следующее утро после отдыха и физических упражнений.

Наши результаты подчеркивают, что не только то, что мы едим, но и когда мы едим, может влиять на физиологические механизмы, участвующие в регуляции веса тела,

– рассказал один из исследователей Фрэнк А. Дж. Шеер.

При увеличении потребления калорий, добровольцы не набирали вес. Результаты показывают, что шоколад снижает потребление энергии ad libitum, что в предыдущих исследованиях согласуется со снижением голода, аппетита и тяги к сладкому.