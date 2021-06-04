Табачные компании обманом зарабатывали на коронавирусе

Научные статьи, которые утверждали, что курильщики с меньшей вероятностью заболеют COVID-19, дискредитированы из-за связи с табачной промышленностью.

В первые месяцы пандемии распространялась информация о положительной роли курения. Авторы нескольких исследований утверждали, что у него есть защитный эффект против коронавируса SARS-CoV-2. Журналистское расследование показало, что у авторов самых громких из исследований были связи с табачной индустрией, которые они не указали при публикации работ.

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Первое исследование о пользе курения

Впервые о возможном защитном действии никотина широко заговорили в начале апреля 2020 года после публикации двух французских исследований (это были черновики, не опубликованные в научных журналах). Журналисты обнаружили, что лаборатория Жана-Пьера Шанжьо, соавтора одного из этих исследований, в 1990-х годах получала гранты от Совета по исследованию табака, цель которого – финансирование исследований, которые зарождают сомнения во вреде курения. Сам Шанжьо уверяет, что с тех пор не получал "табачных" денег.

Второе исследование о пользе курения

В конце апреля в журнале Toxicology Reports появилась публикация о "табачной теории". Ее сформулировал греческий ученый Константинос Фарсалинос. Он был первым ученым, который опубликовал препринт о возможной защитной роли никотина против коронавируса.

Позже он выступал с докладами на Глобальном табачном и никотиновой форуме, где был в одной экспертной группе с научным директором British American Tobacco.

Соавтор Фарсалиноса в статье в Toxicology Reports Константинос Поулас (Konstantinos Poulas) работал в лаборатории, которая получала финансирование от Nobacco, лидера рынка электронных сигарет в Греции, дистрибьютора British American Tobacco.

Ранее Поулас получал деньги за исследования для организации Foundation for a Smoke Free World, основанной Philip Morris Internationa.

И Поулас, и Фарсалинос течение нескольких лет активно публиковали статьи о полезных эффектах электронных сигарет. Оба отрицают получение средств от компании Nobacco за статьи о COVID-19.

Большие деньги

Foundation for a Smoke Free World вложила в развитие никотиновой гипотезы большие средства. Только в июне 2020 года она установила грант в 900 тысяч фунтов стерлингов на исследования "для лучшего понимания связи между курением и использованием никотина с COVID-19".