Таблетка для жизни: в Украине зарегистрирован инновационный препарат против туберкулеза

Украина расширяет возможности для лечения людей с туберкулезом, который имеет широкую лекарственную стойкость. У нас зарегистрировали инновационное лекарственное средство под названием Претоманид.

Медпрепарат подарит надежду тем пациентам, которые имели низкие шансы на выздоровление именно из-за недейственности уже имеющихся препаратов против тяжелых форм туберкулеза.

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Внедрение нового противотуберкулезного препарата Претоманид в Украине ставит на шаг ближе к самому ценному – сохранению жизни около 1 300 человек с устойчивыми формами туберкулеза, а также возможности эффективно лечить не менее 90% людей с туберкулезом в соответствии с рекомендуемым целевым показателем ВОЗ. Это будет весомым вкладом для снижения уровня распространенности и смертности от лекарственно стойкого туберкулеза,

– заявила заведующая отделом управления и противодействия ТБ Центра общественного здоровья Яна Терлеева.

Украина является 5-й страной в мире, которая разрешила использование Претоманида. В Министерстве здравоохранения отметили, что регистрация Претоманида стала результатом длительной слаженной работы Минздрава, Центра общественного здоровья, ВОЗ, Комитета Зеленого Света, Глобального фонда для борьбы со СПИДом, ТБ и малярией, Глобального врачебного фонда, БО "100% ЖИЗНИ", МБФ "Врачи без границ".

Что известно о препарате Претоманид

В августе 2020 года FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) одобрило применение нового противотуберкулезного препарата Претоманид для лечения туберкулеза с широкой устойчивостью к лечению, а также случаев неудачи лечения мультирезистентного туберкулеза.

ГП "Медзакупки Украины" закупило этот препарат в начале сентября 2021 года. В результате этого Претоманид зарегистрировали в стране по отдельной процедуре регистрации, предусмотренной статьей 9 Закона Украины "О лекарственных средствах" для лекарственных средств, закупка которых проводится ГП "Медзакупки Украины".

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