Так, исследование уже на завершающем этапе. Испытания начались еще в конце марта 2021 года.

Внимание Вакцину Pfizer протестировали на аллергиках: результаты исследования

Как проводить испытания

Указано, что испытания будут проводиться на взрослых людях, которые не нуждаются в госпитализации. Препарат протестируют на 1 140 участниках.

Так, компания работает над разработкой противовирусной таблетки PF-07321332. Препарат можно будет применять на ранних стадиях болезни, чтобы тот заблокировал размножение коронавируса.

Внимание! В Pfizer заявляли, что если испытание будет успешным, то к концу 2021 года подадут заявку на разрешение о возможном использовании таблеток в экстренных случаях.

Как действует препарат

PF-07321332 – это ингибитор протеазы, который предотвращает размножение вируса в клетках.

В Pfizer объяснили, что ингибиторы протеазы уже используют для таких вирусных инфекций, как ВИЧ или гепатит С. Также в компании добавили, что также работают над разработкой препарата от коронавируса в виде инъекций.

До сих пор в США одобрен только препарат ремдесивир, который вводят пациентам внутривенно для лечения COVID-19. Это противовирусное средство, которое разработали для борьбы с Эболою. Он снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает им пережить острую фазу инфекции.