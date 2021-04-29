Генеральный директор Pfizer Inc. Альберт Була сообщил, что сейчас компания работает над экспериментальным препаратом. В марте 2021 уже начали испытания таблеток.

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Мы работаем над созданием двух вариантов препарата от коронавируса, которые можно будет использовать для лечения в домашних условиях,

– сообщил Альберт Була.

Первый вариант – инъекционный.

Второй вариант – пероральный (прием лекарств, обычно таблеток, путем проглатывания).

"Мы надеемся, что эти лекарства будут работать и против новых штаммов коронавируса. Сейчас мы активно работаем над ним, а к лету рассчитываем поделиться хорошими новостями", – рассказал гендиректор Pfizer Inc.

Особенности таблеток от коронавируса

Лекарства, над которыми работает Pfizer, является частью класса лекарств, которые называют ингибиторами протеазы. Такие ингибиторы также применяются для лечения ВИЧ и гепатита C.

Альберт Була поделился надеждой, что таблетки позволят людям лечить коронавирус дома – без посещения больниц без лишней надобности.