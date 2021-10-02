Таблетки от коронавируса успешно прошли испытания: результаты
Источник:MSD
Фармацевтическая компания MSD из США провела успешные испытания таблеток от коронавируса. Исследования проводились в 170 странах мира.
Таблетки снижают риск госпитализации на 50%. Согласно результатам исследования, препарат эффективен против всех штаммов коронавируса, в частности против доминантного ныне варианта Дельта.
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Компания MSD, известная в США и Канаде как Merck, и компания Ridgeback Biotherapeutics объявили сегодня о том, что Молнупиравир, исследуемый пероральный противовирусный препарат, значительно снизил риск госпитализации или смерти в ходе запланированного промежуточного анализа испытания третьей фазы,
– говорится в сообщении.
Молнупиравир – что это за препарат
Результаты исследования
- Во время третьего этапа исследования, только 7,3% пациентов, принимавших лекарства, нуждались в госпитализации. Никто из них не умер.
- В группе плацебо частота госпитализации была вдвое выше – 14,1%. К сожалению, 8 человек умерли.
Из-за положительных результатов, набор участников решили досрочно прекратить.
По рекомендации независимого Комитета по мониторингу данных и по согласованию с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), набор участников исследования прекращается досрочно в связи с положительными результатами,
– заявили в компании.
Когда препарат выйдет на рынок
Перед использованием препарата его должны одобрить в управлении по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).
В MSD заявили, что планируют как можно скорее подать заявку на получение разрешения. Если Молнупиравир одобрят, он может стать первым пероральным противовирусным средством для лечения COVID-19.