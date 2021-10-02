Таблетки от коронавируса успешно прошли испытания: результаты

Фармацевтическая компания MSD из США провела успешные испытания таблеток от коронавируса. Исследования проводились в 170 странах мира.

Таблетки снижают риск госпитализации на 50%. Согласно результатам исследования, препарат эффективен против всех штаммов коронавируса, в частности против доминантного ныне варианта Дельта.

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Компания MSD, известная в США и Канаде как Merck, и компания Ridgeback Biotherapeutics объявили сегодня о том, что Молнупиравир, исследуемый пероральный противовирусный препарат, значительно снизил риск госпитализации или смерти в ходе запланированного промежуточного анализа испытания третьей фазы,

– говорится в сообщении.

Молнупиравир – что это за препарат Активные компоненты препарата имитируют один из строительных блоков генетического материала вируса. Когда вирус воспроизводится, он создает новую копию своей РНК, и в конечном итоге препарат "включаются" в нее.

Результаты исследования

Во время третьего этапа исследования, только 7,3% пациентов, принимавших лекарства, нуждались в госпитализации. Никто из них не умер.

В группе плацебо частота госпитализации была вдвое выше – 14,1%. К сожалению, 8 человек умерли.

Ни один из участников исследования не был вакцинирован против коронавируса. Каждый из них имел по крайней мере одно сопутствующее заболевание (ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания), что увеличивало их шансы на развитие тяжелой формы COVID-19.

Из-за положительных результатов, набор участников решили досрочно прекратить.

По рекомендации независимого Комитета по мониторингу данных и по согласованию с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), набор участников исследования прекращается досрочно в связи с положительными результатами,

– заявили в компании.

Когда препарат выйдет на рынок

Перед использованием препарата его должны одобрить в управлении по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

В MSD заявили, что планируют как можно скорее подать заявку на получение разрешения. Если Молнупиравир одобрят, он может стать первым пероральным противовирусным средством для лечения COVID-19.