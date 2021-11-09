Принцип действия таблеток против коронавируса

Разработка перорального препарата велась в лабораториях Pfizer 1,5 года. Он содержит вещество PF-07321332, которое блокирует активность вирусной протеазы – ключевого фермента, необходимого вирусам для размножения.

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Лекарства также содержат низкую дозу ритонавира, который замедляет распад основного вещества, что позволяет ему дольше удерживаться в организме.

Принцип действия Paxlovid такой же, как и у ингибиторов протеазы, которые широко применяются в лечении ВИЧ и гепатита – подавление репликации патогена и снижение вирусной нагрузки до минимума. В исследованиях in vitro препарат продемонстрировал мощную противовирусную активность против всех выявленных вариантов SARS-CoV-2, включая штамм Дельта.

Лекарства предназначены для амбулаторного лечения с первого дня появления симптомов. Предположительно, пациентам будет рекомендовано прием трех таблеток дважды в день.

Как происходили клинические исследования

Эффективность препарата оценивалась в клинических испытаниях с участием 1219 взрослых добровольцев из стран Северной и Южной Америки, Европы, Африки и Азии. Участников включали в исследование в течение 5 дней после подтвержденного COVID-19 с легкими или умеренными симптомами.

Что особенно важно, все добровольцы имели хотя бы один фактор риска развития тяжелого течения и смертности – пожилой возраст, хронические заболевания, иммунодефицит, беременность. Участников разделили случайно на две группы, одна из которых получала Paxlovid, другая – плацебо каждые 12 часов в течение пяти дней.

Эффективность и безопасность таблеток от Pfazer

Среди пациентов, которые принимали новый препарат через три дня после появления симптомов, в больницу попали лишь 0,8%, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 7%. Семь добровольцев, получавших плацебо, умерли, смертей у Paxlovid не было.

Не менее впечатляющие результаты были у тех пациентов, которые начали прием лекарств через 5 дней после появления симптомов – в госпитализации нуждались 1% участников, никто не умер. В группе плацебо лечение в стационаре проходили 6,7%, 10 человек умерли.

Важно! Все эти данные позволили разработчикам оценить эффективность препарата на 89%.

Безопасность препарата оценивалась в большей группе – 1881 человек. Нежелательные явления, связанные с лечением, были сопоставимы между Paxlovid (19%) и плацебо (21%) – большинство из них были легкими.

По рекомендации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и независимых экспертов Pfizer прекращает дальнейшие исследования препарата, поскольку сомнений относительно его эффективности и безопасности нет.

Когда лекарства появятся в аптеках

В ближайшее время фармкомпания намерена получить разрешение FDA на экстренное применение и начать массовое производство препарата. До конца года планируется выпустить не менее 180 тысяч доз, в 2022 году объемы производства составят 50 миллионов доз.

Фармкомпания планирует организовать поставки препарата в разные страны мира с учетом уровня дохода — богатые государства будут платить больше, беднее меньше. Уже сейчас Pfizer заключил соглашения о предварительной закупке с несколькими странами, переговоры ведутся еще с 90 государствами, с какими именно, пока неизвестно.