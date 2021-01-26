Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 26 января заявил, что в стране уже нет COVID-19 – вирус удалось полностью побороть. Уже 15 дней в Таджикистане не регистрируют новые случаи заражения.

Источник: "Радио Свобода" в Таджикистане

Несмотря на то, что коронавируса уже нет, президент все равно призвал граждан соблюдать санитарно-гигиенические правила. Президент призвал людей "не расслабляться".

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Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен,

– сказал Рахмон.

С 1 января Министерство здравоохранения Таджикистана фиксировало лишь единичные случаи заболевания 2, 5 и 10 января. Уже после 10 января в Таджикистане не фиксировали ни одного нового случая.

Что говорят эксперты

Стоит заметить, что с таким заявлением соглашаются не все. Эксперты говорят, что не верят официальной статистике, так как масштабы заражения и смертности от коронавируса в разы выше.

Рахмон заявил, что все, кто будет приезжать из-за границы, будут находиться на самоизоляции.



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