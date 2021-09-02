Смешивание вакцин Sinovac и AstraZeneca

В министерстве здравоохранения Таиланда отметили, что комбинация Sinovac и AstraZeneca повысила иммунитет до того же уровня, что и две прививки препаратом AstraZeneca.

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По словам представителя Минздрава, Таиланд, который производит вакцину AstraZeneca, больше не будет давать две дозы CoronaVac от Sinovac.

Смешивание препаратов позволит быстрее завершить вакцинацию.

Сейчас в Таиланде полностью вакцинированы лишь 13% населения, насчитывающего более 66 миллионов человек.

Что известно о смешивании вакцин

В ВОЗ не рекомендуют сочетать вакцины против коронавируса от разных производителей. В то же время позиция Европейского регулятора другая – смешивание COVID-вакцин является безопасным и эффективным.

В Украине объединяют только мРНК-вакцины

Примечательно, что в Украине несмотря на то, что в целом разрешено смешивать вакцины, в Минздраве заявили, что вакцины CoronaVac это не касается, поскольку пока нет данных об исследовании для комбинации этого препарата и других вакцин.

Так, сейчас в Украине разрешено смешивать вакцины в том случае, если человек получил сильные аллергические реакции организма на, например, вакцину Astrazeneka, то вторую прививку ему будут делать мРНК-вакциной. Также если первая доза введена препаратом Moderna, то вторую можно мРНК-вакциной Pfizer.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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